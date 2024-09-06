На предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заменили двух американцев

Замена двух американцев произошла в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», вместо Тони Джонсона на ринг выйдет Тони Чарльз, а Брайса Генри сменит Бретт Пасторе, сообщает РЕН ТВ .

С чем именно связана замена американских бойцов, не уточняется. Бой россиянина Даниила Бридова с Тони Чарльзом состоится в формате трех раундов по две минуты. Изначально соперником Бридова должен был быть Тони Джонсон.

У 33-летнего бойца ММА из Калифорнии Тони Чарльза за плечами три победы и три поражения на профессиональном ринге.

Во втором бою с Кантемиром Калажоковым будет сражаться Бретт Пасторе. Этот бой также будет проводиться в три двухминутных раунда.

У 27-летнего бойца ММА из США по прозвищу «Американский кочевник» Бретта Пасторе три победы и три поражения.

Турнир по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в «Вегас Сити Холле» 20 сентября. Главным боем станет сражение Сергея Кузьмина и ДеАндре Севейджа. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.