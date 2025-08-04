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На портале Подмосковья подано более 6 тыс заявлений на присвоение спортразрядов

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 6,6 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга позволяет спортсменам, которые выполнили нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта, получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд».

Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить цифровые копии документов.

Услуга предоставляется бесплатно. Также подать заявление можно онлайн в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.