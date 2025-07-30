На пляже в Можайском округе пройдет спортивный фестиваль

На Ильинском пляже в деревне Блазново Можайского муниципального округа 3 августа состоится спортивный фестиваль в рамках нового проекта «Звёздное лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, предпочитающих летний отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Для отдыхающих на Ильинском пляже мастер-классы проведут: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, трехкратная чемпионка мира Яна Егорян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель Кубка мира Давит Чакветадзе, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, призер чемпионата и Кубка мира Николай Морилов, а также чемпионка России по волейболу на снегу Анастасия Петрова.

Старт спортивному фестивалю даст бодрая зарядка от прославленных спортсменов. Затем все желающие смогут попробовать свои силы в подвижных играх, интерактивах для всей семьи и открытых тренировках по различным дисциплинам.

​Ключевым событием дня станет открытый волейбольный товарищеский турнир между сборной именитых спортсменов и любительскими командами отдыхающих. Завершится мероприятие большой освежающей «перестрелкой» из водного оружия и автограф-сессией с именитыми спортсменами, в ходе которой каждый сможет пообщаться с прославленными гостями и сделать совместное фото. В течение всего фестиваля будет проходить розыгрыш призов на колесе фортуны от министерства физической культуры и спорта Московской области.

В текущем летнем сезоне уже прошли открытие тренировки в Талдоме, Серпухове и Лыткарине. Отметим, что в расписание предстоящих фестивалей могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий — следите за публикациями пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Дата и время проведения: 3 августа 2025 года с11:30 до 14:30.

Место проведения: Можайский муниципальный округ, деревня Блазново, Ильинский пляж.

Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.