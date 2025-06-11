На олимпийской трассе в Москве впервые пройдет Кубок «Крылатские холмы»

В этом году впервые состоится Кубок «Крылатские холмы». Первое соревнование пройдет на Большом кольце после завершения реконструкции.

Соревнования на олимпийской велотрассе снова стали возможны благодаря работе Градостроительного комплекса. Как отметил тренер по триатлону из команды Lions Валерий Плужников, каждый из тренирующихся в Крылатском понимает значение этой трассы и ее значимость для олимпийского наследия.

«Попробовав асфальт на обновленном малом круге, рекорды скорости на котором бьются уже сейчас, нет сомнений, что после реконструкции всей трассы нас ждет новый этап, полный рекордов и с большим количеством соревнований для велосипедистов и триатлетов. И мы с нетерпением ждем открытия большого кольца», — сказал Плужников.

Он добавил, что у олимпийских видов спорта должен быть свой современный спортивный объект, на котором тренируется не только подрастающее поколение, но и те, кто это поколение сюда приводит.

Регистрация на Кубок «Крылатские холмы» уже открыта по ссылке. Количество слотов ограничено.

Всего запланировано несколько заездов. Первая гонка состоится 28 июня на Большом кольце, которое после реконструкции встречает участников обновленными асфальтом и ландшафтом. Их ждут крутые подъемы и захватывающие спуски, мощные соперники и дружелюбная атмосфера соревнований на трассе, по которой когда-то мчались олимпийцы.