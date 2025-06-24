На международный турнир по синхронному плаванию допущена судья из Чехова

Тренер подмосковной сборной Полина Прощенко из городского округа Чехов станет первым судьей, допущенным до международных соревнований по синхронному плаванию с момента отстранения российских спортсменов и официальных лиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже штудирую правила вдоль и поперек и, конечно же, немного волнуюсь!» — поделилась эмоциями Полина Прощенко.

​Специалист из Подмосковья примет участие в открытом чемпионате Венгрии по синхронному плаванию в качестве международного технического контролёра. Турнир состоится с 26 по 29 июне в Будапеште. В столице Венгрии также выступит юниорская сборная России, но в нейтральном статусе. Чемпионат будет проходить по международным правилам World Aquatics.

​Всего соревнования объединят более 130 спортсменов из Венгрии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Гонконга, России и других стран.

​Напомним, что международная федерация плавания World Aquatics в марте 2022 года отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже, в сентябре 2023 года, World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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