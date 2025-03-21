На матче сборных Грузии и Армении испанские скауты наблюдали за Тикнизяном

На матче плей-офф Лиги наций, в котором Армения принимала дома сборную Грузии, присутствовали скауты «Бетиса», «Леганеса» и «Севильи», сообщает Metaratings.ru .

Состязание между командами проходило на Республиканском стадионе. По итогам матча сборная Грузии победила со счетом 3:0. Ответный матч планируется на 23 марта.

По предварительной информации, представители клубов наблюдали за защитником локомотива и сборной Армении Наиром Тикнизяном. Также за Армению играет вингер «Локомотива» Эдгар Севикян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Сейчас футболисту 25 лет. В сезоне за клуб он сыграл 27 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, трансферная рыночная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.