На лыжню с призером Олимпиады: в Сергиевом Посаде провели биатлон для детей

Биатлон для детей вместе с призером Олимпиады провели в Сергиевом Посаде

Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете, биатлонист Карим Халили и чемпионка мира и Европы среди юниоров по биатлону Анастасия Халили наградили ребят, участвовавших в турнире по биатлону в Сергиевом Посаде, сообщает корреспондент РИАМО.

Соревнования провели около храма св. Георгия Победоносца в микрорайоне Семхоз.

Участвовали дети разных возрастов, каждый в своей категории. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями. Также ребята смогли сфотографироваться с именитыми спортсменами и получить их автограф.

«Очень классно, что у детей есть желание кататься на лыжах. Это очень круто! Всем большой удачи», — сказал Карим Халили.

Он отметил, что при поддержке родителей ребятам могут пойти далеко вперед.

«Сегодня провели неплохой день: постреляли, побегали, провели хорошо время. Всем удачи, не сдавайтесь и не опускайте руки», — добавила Анастасия Халили.

Фото - © Павел Ларюшкин Фото - © Павел Ларюшкин Фото - © Павел Ларюшкин Фото - © Павел Ларюшкин Фото - © Павел Ларюшкин Фото - © Павел Ларюшкин

Карим Халили живет в Сергиевом Посаде. Он Бронзовый призер Игр-2022 в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, чемпион РФ 2024 года в спринте, масс-старте и марафоне (40 км). роме того, спортсмен является многократным призером чемпионатов Европы и молодежных чемпионатов мира и Европы, а еще Юношеских Олимпийских игр 2016 года.

Анастасия Халили (Гореева) — уроженка подмосковного Павловского Посада. Она неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, а также мастер спорта России международного класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.