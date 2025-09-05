На ледовой арене в Коломне открыли новый спортивный сезон

На ледовой арене в Коломне официально открыт новый спортивный сезон. Здесь 5 сентября стартовали первые в сезоне Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту на призы конькобежного центра «Коломна». Организаторами состязаний являются союз конькобежцев России и федерация Московской области по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире принимают участие более 150 конькобежцев из 15 регионов России. На лед, чтобы выявить лучших, выйдут женщины и мужчины старше 20 лет, юниорки и юниоры в возрасте 18-19 лет, а также девушки и юноши 16-17 лет. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции протяженностью от 500 до 5 000 метров.

На торжественной церемонии открытия соревнований участников приветствовал человек-легенда конькобежного спорта — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Советского Союза, трехкратный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира, рекордсмен мира, почетный гражданин Коломны Валерий Муратов.

Всероссийские соревнования на призы конькобежного центра «Коломна» продлятся два дня — 5 и 6 сентября. Посмотреть зрелищные выступления российских конькобежцев могут все желающие. Вход свободный.

