На Крылатских холмах состоялось открытие малого кольца велотрассы

Олимпийское малое велокольцо в Москве в районе Крылатское вновь открыто для тренировок, передает корреспондент РИАМО.

Участники московских профессиональных велоклубов I Love Cycylig, «Волга», «Юнион», RCABBC, «Серпантин», АлексteamTime и nextVelostar начали движение по свежему асфальту малого кольца велотрассы.

После проведенных работ на Олимпийской велотрассе появилось новое покрытие, которое позволит велосипедистам тренироваться с большей скоростью. В связи с этим от спортсменов требуется проявлять особую осторожность.

Уточняется, что на велокольце возможно движение только по часовой стрелке.

Спортсмены ждали открытия трассы около трех месяцев.

Строительство велотрассы изначально было приурочено к Летним Олимпийским играм 1980 года. Общая длина трассы составляет 13,6 километров. За время ее существования велотрассы на ней установили более 200 рекордов мира и Европы.