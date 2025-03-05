На Красногорском стадионе «Зоркий» прошли соревнования по национальному триатлону

В этом году в ходе мероприятия «Национальный триатлон» состоялся телемост сразу на двух локациях — в Красногорске и в Мытищах. Стадион «Зоркий» принял традиционный инклюзивный лыжный забег «Круг добра», а футбольный стадион Дмитрия Аленичева — спринтерские дистанции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Национальный триатлон» проводится уже восьмой год подряд и нацелен на то, чтобы помочь особенным детям заниматься спортом. Участниками также становятся воспитанники школ-интернатов со всего Подмосковья. В этом году «Круг добра» собрал в Красногорске около 400 лыжников. Дети преодолели дистанцию в 350 метров, взрослые — более километра.

«Лыжный спорт — это для меня как вода для рыбы. Я без лыж просто не могу представить свою жизнь. Поэтому всегда участвую в соревнованиях», — поделился впечатлениями участник лыжного забега «Круг добра» Михаил Морозов.

Помощник руководителя Фонда развития общественно-значимых инициатив Дмитрий Волков рассказал, что триатлон традиционно проводится в три этапа — лыжи, велосипеды и бег. Ежегодно к участию в мероприятии привлекается все больше людей, в их числе — дети с ОВЗ и ребята из интернатов.

Следующий этап — легкоатлетический забег «Круг добра» — состоится осенью2025 года.

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