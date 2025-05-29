На хоккейном турнире в Подмосковье установили новый рекорд России

В городском округе Домодедово завершился Всероссийский межрегиональный женский любительских турнир по хоккею «Второе дыхание». Для определения победителя соревнований потребовалось 62 попытки послематчевых буллитов, что стало рекордным в истории турниров такого уровня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За победу боролись 9 команд: «Сатурн-1», «Сатурн-2» (обе из Раменского), «Авангард» (Домодедово), «Армата» (Наро-Фоминск), «Акулы» (Видное), «Орса» (Ярославль), «Пираньи» (Рыбинск), «Королевы льда» (Тула) и «GT» (Санкт-Петербург).

В финале межрегиональных соревнований встретились «Авангард» и «GT». Основное время матча завершилось со счетом 1:1 и судьба золотых медалей решалась в серии послематчевых буллитов. Обе команды совершили по 31 штрафному броску и финальную точку поставили хоккеистки из Санкт-Петербурга. Как итог — 2:1, подмосковная команда завоевывает серебряные медали соревнований.

Игры турнира «Второе дыхание» прошли в новом физкультурно-оздоровительном комплексе площадью свыше 4 тысяч кв. м, открытом в 2024 году. ФОК расположен на территории стадиона «Авангард». Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.