На фоне ледокола: спортсменка из Петербурга выступила на Северном полюсе

Гимнастка Рослякова: на выступлении на Северном полюсе холодно не было

Петербургская гимнастка Мария Рослякова впервые в мире исполнила программу по художественной гимнастике на фоне атомного ледокола «50 лет Победы» на Северном полюсе, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Мы поставили номер из трех частей — с любимыми предметами Марии: булавами, лентой и мячом. Съемка длилась около 20 минут, а после монтажа получилось видео длиной 40 секунд. Все это время две сотни человек с борта ледокола наблюдали за процессом и поддерживали нас аплодисментами», — рассказала тренер гимнастки Анна Полунина.

Музыкальным сопровождением стала народная песня «Во поле береза»: из-за отсутствия интернета использовали коллекцию тренера. Выбор оказался глубоко символичным: он идеально вписался в особую атмосферу момента — величие ледокола и значимый для России год 80-летия Победы.

По словам Марии, сильного холода во время выступления она не испытывала, но в помещении ледокола отчетливо ощущалась качка.