На чемпионате России по боксу среди женщин за Подмосковье выступят 16 спортсменок

Московскую область на чемпионате России по боксу среди женщин будут представлять 16 спортсменок. Турнир пройдет в городском округе Серпухов со 2 по 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе сборной региона выступят три спортсменки из Домодедова: Юлия Чумгалакова в весовой категории 48 кг, Полина Спирина в весовой категории 54 кг и Ирина Лаврентьева в весовой категории 70 кг.

Дмитров будут представлять Алина Ветчинина в весовой категории 50 кг, Карина Бабаназарова в весовой категории 57 кг, а Дарима Сандакова и Светлана Макарова выступят в весовой категории 70 кг. Химчанки Людмила Воронцова и Кристина Ткачева выступят в весовых категориях 57 кг и +81 соответственно.

Из Королева на чемпионат России в Серпухов приедут Елена Бабичева, которая поборется за медали в весовой категории 63 кг и Ангелина Витова в весовой категории 70 кг.

Любовь Макеева из Клина выступит в весовой категории 57 кг, Гульнара Каримжонова из Чехова будет соревноваться в весовой категории 63 кг, Дарья Панова из Электростали выйдет в ринг в весовой категории 75 кг, а подольчанка Евгения Турчина сразится за место на пьедестале в весовой категории +81 кг. Также на чемпионате России в весовой категории 50 кг выступит Дарья Калачева из Серпухова.

В этом году чемпионат России по боксу среди женщин состоится уже в 25-й раз. Участницами станут 185 спортсменок из 50 регионов России, что является историческим рекордом этого престижного турнира.

Место проведения: г. о. Серпухов, поселок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.