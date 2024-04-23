На «Активном гражданине» начали голосование за символ Московского велофестиваля
В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование за новый талисман Московского велофестиваля. Он будет провожать велосипедистов на старте и приветствовать на финише, сообщается на сайте мэра Москвы.
Помимо этого, изображение талисмана можно будет увидеть на подарках и сувенирах. Все желающие могли прислать свой вариант талисмана через соцсети. Всего собрали около 200 работ.
Лучшие варианты вышли в финал конкурса. Победителя, которого выберут москвичи, объявят 13 мая.
«По поручению Сергея Собянина каждый год в столице проходят велофестивали. Они напоминают, что велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. В этом году мы объявили конкурс на выбор талисмана Московских велофестивалей».
Максим Ликсутов
Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы
Ликсутов пригласил москвичей принять участие в голосовании за талисман.