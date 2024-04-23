На «Активном гражданине» начали голосование за символ Московского велофестиваля

«По поручению Сергея Собянина каждый год в столице проходят велофестивали. Они напоминают, что велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. В этом году мы объявили конкурс на выбор талисмана Московских велофестивалей».

Максим Ликсутов Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы