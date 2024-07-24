Мытищинский пловец стал призером финала Кубка России по плаванию

Один из лучших спортсменов России, воспитанник мытищинской СШОР Роман Акимов стал призером финала Кубка России по плаванию, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Соревнования проводятся в Екатеринбурге, в них принимают участие 600 сильнейших пловцов России из 70 регионов.

«От нашей СШОР на престижный турнир отправились 11 спортсменов. В первый же соревновательный день Роман Акимов стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем, показал время 1:46.70, немного уступив победителю Малютину Мартину с результатами 1:46.70. Мы поздравляем с достойным выступлением нашего спортсмена, а также его тренеров Татьяну Ковшикову и Сергея Любимцева», — говорится в сообщении.

У Романа впереди много достижений и побед, в том числе олимпийское золото, о котором он мечтает.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.