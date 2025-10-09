Мытищинский «Атлант» побеждает на домашнем льду

В матче первенства Молодежной хоккейной лиги на «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова «Атлант» принимал ХК «Красная Машина Юниор» из Красногорска. Обе команды неудачно начали сезон, и эта встреча давала возможность поправить свое турнирное положение, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Хозяева начали встречу активнее, и на 12-й минуте Григорий Болбат открыл счет, удачно сыграв на пятачке у чужих ворот. На последней минуте первого периода Степан Тарасенко точно бросил в створ со средней дистанции и удвоил перевес мытищинцев.

Второй период остался за гостями, которые сумели сократить разницу в счете. И только в заключительной трети матча все решилось. Никита Афанасьев точно бросил в дальний угол и вернул «Атланту» перевес в две шайбы. До финальной сирены счет не изменился.

Следующий матч «Атлант» сыграет дома против ступинского «Капитана» 11 сентября, начало в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.