Мытищинские волейболисты победили на международном турнире в Москве

В Москве прошел международный турнир по волейболу среди ветеранов, в котором приняли участие семь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Московской области, Зеленограда, Уфы и Гомеля (Республика Беларусь). Сборная Московской области под руководством тренера мытищинской спортивной школы «Авангард» Сергея Обрубова стала победителем соревнований, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Также мытищинские спортсмены проявили себя на турнире по волейболу в Лобне, посвященном 100-летию Всероссийского общества глухих и Международному дню глухих. На площадке встретились пять команд из Мытищ, Лобни и Сергиева Посада. По итогам турнира команды «Мытищи-1» и «Мытищи-2» заняли 1 и 2 место соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.