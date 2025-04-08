Мытищинские школьники оказались среди лучших спортивных клубов региона

В Люберцах прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований школьных спортивных клубов. В соревнованиях приняли участие лучшие команды Московской области, которые показали наиболее высокие результаты на отборочном этапе — среди лучших оказались представители Мытищ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Изначально старт в турнирах взяли сборные из 32 муниципалитетов Подмосковья. До финала добрались лучшие из лучших.

Каждый школьный коллектив представляли 12 человек — 6 юношей и 6 девушек в возрасте 13-14 лет. Победитель в общем зачете определялся по сумме очков, набранных в таких дисциплинах, как футбол, баскетбол, легкая атлетика и шашки.

По результатам сдачи нормативов и прохождения всех испытаний лучшей стала команда школы № 32 городского округа Мытищи. Она и представит Московскую область на Всероссийском этапе школьных игр, которые пройдут в мае этого года в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он