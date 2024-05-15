Мытищинские ракетомоделисты стали призерами Всероссийских соревнований

сегодня в 18:37

В Нарткале Кабардино-Балкарской Республики завершились одни из самых значимых для ракетомоделистов соревнований — Чемпионат и Первенство России. В составе сборной Подмосковья выступили воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» объединения «Ракетомодельный спорт» под руководством педагогов дополнительного образования Ольги и Игоря Ибрагимовых, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На соревнования прибыли лучшие спортсмены страны из Белгорода, Мурманска, Тюмени, Краснодарского края, Свердловской области, Москвы и Московской области, Донецкой Народной Республики.

По итогам проведения первенства России 2-е место в классе моделей S-1 заняла Екатерина Герливанова. В чемпионате России серебряную медаль в классе S-9 завоевал Андрей Герливанов. По результатам соревнований они стали кандидатами в юношескую сборную страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.