сегодня в 17:10

Мытищинские пловцы показали отличные результаты на чемпионате и первенстве ЦФО

10 октября в Рузе завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по плаванию в 25-метровом бассейне. В соревнованиях приняли участие лучшие пловцы сборных команд регионов в возрасте от 14 лет. В составе сборной Московской области выступили 28 спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти состязания имеют большое значение для спортсменов. Результаты чемпионатов федеральных округов определяют состав сборных команд регионов для участия в чемпионате России. Первенство же влияет на формирование официального рейтинга для отбора на всероссийские соревнования «Резерв России».

Пловцы городского округа Мытищи завоевали для сборной Подмосковья 34 медали за четыре дня: 8 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых.

Роман Акимов и Дарья Рогожинова стали мультимедалистами чемпионата ЦФО, а Егор Кочкин и Виктория Миронова собрали солидный комплект наград в рамках первенства Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.