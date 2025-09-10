Мытищинские парки приглашают 13 сентября на «Парковый кросс»

В парках городского округа Мытищи 13 сентября состоятся мероприятия в рамках программы «Парковый кросс». Об этом рассказали в пресс-службе Администрации городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортивное событие «Парковый кросс» — фестиваль здоровья и позитива, где гости смогут приобрести новые навыки и получить заряд энергии, которого хватит надолго после окончания праздника.

Так, в парке Мира, с 11:00 до 11:30 пройдет интерактивная программа «Фитоняшки в парке». С 12:00 до 12:30 состоится флешмоб разминка «В ритме парка». 12:30 — 13:00 — мастер-класс по танцам «Энергия ритма». 13:00 — 14:00 — интерактивная станция «Здоровая еда». 13:00 — 14:00 — концертная программа «В ритме спорта». 14:00 — 14:30 — эстафеты для детей «Чемпионы». 14:30 — 16:00 — мастер-класс по бально-спортивным танцам «Шаг вперед».

В парке Яуза ждут всех желающих с 14:00 до 18:00 на фотовыставке «Лица спорта». С 14:00 до 15:00 пройдет забег «Скорость природы». Эстафеты для детей начнутся в 15:00 и продлятся до 15:30. Принять участие в викторине «Здоровая еда» можно будет с 15:45 до 16:15. Интерактивная программа «Фитоняшка в парке» состоится 16:30 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.