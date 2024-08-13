Мытищинские «Мамазонки» вступили в борьбу за Кубок футбольных мам. Деятельность автономной некоммерческой организации «Футбольные мамы» направлено на поддержку мам юных спортсменов и популяризации футбола через семейные ценности, передает пресс-служба администрации городского округа.

На текущий год «Футбольные мамы» представлены отделениями в более, чем 30 регионах России и Беларуси. В минувшие выходные свой первый турнир провела и женская мытищинская футбольная команда «Мамазонки». Главное условие для команды, все участницы должны быть мамами.

Мытищинский коллектив собрался не так давно, но уже сумел завоевать свой первый трофей. Пусть и не самый престижный, но с первого раза.

На турнире в Сергиевом Посаде с участием десяти команд из Москвы, Московской и Липецкой областей мытищинские футболистки одержали одну победу, один матч проиграли и три встречи свели к ничейному результату. Это не позволило пройти в «Золотой Кубок», в «Серебряный Кубок» тоже не вышло, а вот в «Кубке Надежды» мытищинские «Мамазонки» переиграли ЖФК «Ясенево».

«Это наш первый соревновательный опыт. Тренируемся всего две недели. Соперницы имеют больший опыт, но наш результат все равно я считаю достойным. Будем работать дальше и принимать участие в новых турнирах. Всем девчатам турнир понравился, они горят желанием продолжать эту историю», — рассказал руководитель команды Михаил Лазаревич.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.