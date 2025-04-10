Мытищинские футболисты выходят в четвертьфинал подмосковных любительских лиг

Капризная погода внесла свои коррективы в планы организаторов Союза любительских футбольных лиг Подмосковья. Некоторые матчи региональных лиг были перенесены из-за неготовности полей. А вот на мытищинском стадионе «Строитель» игры прошли в соответствии с календарем и принесли положительные эмоции болельщикам наших команд.

В Лиге Чемпионов Московской области действующий обладатель титула лучшей подмосковной команды в формате 8×8 мытищинский «СОБР» принимал коллектив из Красногорска с грозным названием «Боевой Слон». И встреча вышла по-настоящему боевая. Мытищинцы одержали трудовую победу со счетом 6:5.

В Лиге Подмосковья встретились мытищинский «Союз» и химкинский «Спартак». И здесь долгое время на поле держалось равенство. Только в начале второго тайма союзники смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи, а к финальному свистку арбитра счет остановился на отметке 8:4.

Две мытищинских команды выходят в четвертьфиналы главных любительских турниров региона в формате 8×8. Еще один коллектив может дополнить представительство нашего города в Лиге Подмосковья. «Скалба» сыграет в Одинцово с местным «Ениксом». И если в первый раз непогода помешала проведению встречи, которая была перенесена, то со второй попытки команды наверняка выйдут на поле, где выявят победителя и четвертьфиналиста турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.