Мытищинские баскетболисты стали серебряными призерами Всероссийской спартакиады

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В Башкортостане завершились игры финального этапа XII летней спартакиады среди учащихся России. В сборной Московской области по баскетболу выступили три воспитанника мытищинской спортивной школы олимпийского резерва. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Егор Лясников, Андрей Халилов и Георгий Бобров внесли значительный вклад в успех команды. В течение турнира подмосковные баскетболисты уступили только два раза, в обоих случаях победителю спартакиады — сборной Москвы.

Принципиальным стал полуфинальный матч с командой Санкт-Петербурга, в котором ребята из Подмосковья одержали важнейшую победу с минимальным преимуществом (96:93).

В финале удалось навязать борьбу сопернику, но в итоге столичные баскетболисты подтвердили свой статус фаворита (79:69).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.