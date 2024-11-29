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В Санкт-Петербурге прошел открытый турнир «Saint Basketball» среди команд юношей 2011 года рождения, в котором приняла участие команда мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На предварительном этапе наша команда переиграла московское «Динамо», а также представителей спортивных школ Рыбинска и Подольска.

В полуфинале мытищинцы сломили сопротивление баскетболистов из города Сергач Нижегородской области.

Самым напряженным стало финальное противостояние. Игра проходила в невероятно напряженной атмосфере, каждый мяч имел огромное значение. Обе команды демонстрировали высочайший уровень мастерства и боевой дух. Но в итоге удача улыбнулась нашим ребятам.

Всего одно очко решило судьбу трофея. С результатом 47:46 мытищинцы переиграли соперников из столичной спортивной школы «Тимирязевская».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.