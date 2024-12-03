Мытищинские баскетболистки выходят в полуфинальный этап «Кубка Феникса»

В Волжском завершились матчи 2 раунда группового этапа открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса»среди девушек 2011 года рождения, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Команде мытищинской СШОР по баскетболу достались достаточно серьезные соперницы — представительницы московских спортивных школ «Глория» и «Тринта», «УГМК-Юниор» из Верхней Пышмы, СШОР N5 «Надежда» из Оренбурга, «Барсы Атырау» из Казахстана. Несмотря на сложные условия и сильные соперники, девушки не уступили ни одного матча, что позволило им занять первое место в группе.

Впереди у команды полуфиналы, где они встретятся с новыми сильными противниками. Однако, учитывая текущую форму и настрой, можно ожидать, что девушки покажут достойный результат и продолжат борьбу за главный трофей турнира «Кубок Феникса.

По итогам кругового турнира наши девушки заняли 1 место и уверенно прошли в полуфинальную часть соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.