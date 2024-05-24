Мытищинская «Теплосеть» стала победителем турнира по стритболу

Мытищинская «Теплосеть» стала победителем XI этапа спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона 2023/2024 в соревнованиях по уличному баскетболу 3×3, говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.

В турнире приняли участие девять коллективов мытищинских предприятий.

«В общем зачете идет напряженная борьба. Среди лидеров — Мытищинская «Теплосеть», команды приборостроительного и машиностроительного заводов, ОКБ КП. В турнире по стритболу, который прошел на базе ФОК «Олимп», состав полуфиналистов составили именно эти коллективы. В матчах за выход в финал Теплосеть переиграла ММЗ, а «приборка» сломила сопротивление баскетболистов ОКБ КП. В решающем матче со счетом 9:4 победу одержала Мытищинская Теплосеть», — следует из сообщения.

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