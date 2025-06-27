Мытищинская школьница заняла первое место по воздушной гимнастике

Ученица школы № 14 Виктория Костомарова приняла участие во Всероссийских соревнованиях по воздушной гимнастике «Летний кубок Небо», в которых приняли участие более 600 спортсменов из 20 регионов России в возрасте от 4 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили 20–21 июня на площадке «НЕБО АРЕНА» в городе Московский (Новая Москва).

Участие в крупных мероприятиях такого масштаба позволяет детям и подросткам лучше понимать мир большого искусства, вдохновляет их развиваться профессионально и личностно расти. Подобные спортивные фестивали играют важную роль в популяризации здорового образа жизни, формировании позитивных жизненных ориентиров и развитии культуры спорта в стране.

Инициатива организаторов турнира заслуживает особого внимания. Проведение соревнований высокого уровня способствует развитию инфраструктуры региона, привлечению туристов и улучшению имиджа Москвы как центра притяжения профессиональных спортсменов и зрителей. Особенно значимо, что соревнования проходят в Новой Москве, привлекая интерес жителей и гостей столицы к новым районам и возможностям отдыха и досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.