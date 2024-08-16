В Кыргызстане стартовал финал Кубка мира по самбо, где мытищинская самбистка завоевала Кубок мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе Чолпан-Ата сошлись лучшие представители этого вида единоборств.

В первый соревновательный день мытищинская самбистка, заслуженный мастер спорта, двукратная Чемпионка Мира Эльмира Кахраманова стала победительницей турнира и обладательницей Кубка мира. Поздравляем воспитанницу мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» и ее тренера Юрия Гончарова с очередным титулом.

Впереди чемпионат мира в Марокко. В соревнованиях по спортивному самбо у мужчин победу одержали Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Аслан Абазов (до 88 кг) и Артем Осипенко (свыше 98 кг). У женщин победительницами стали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Яна Джумаева (до 59 кг), Екатерина Оноприенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг).

В соревнованиях по боевому самбо у мужчин победы одержали Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг) и Магомед Гасанов (до 98 кг).

Кубок мира завершится 16 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.