Мытищинская самбистка стала лучшей спортсменкой года

В Кремлевском дворце состоялось торжественное вручение XV национальной премии Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Золотой пояс». Среди награжденных — жительница Мытищ Эльмира Кахраманова, заслуженный мастер спорта, чемпионка II Игр стран СНГ, чемпионка ИГР БРИКС, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Для меня большая честь получить такую значимую награду, представляя наш национальный вид спорта. Я хочу поблагодарить весь мой тренерский состав – как личный, так и сборной России. Отдельное спасибо моему отцу за поддержку и веру в меня», – поделилась Эльмира Кахраманова.

Сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко отметил, что звание чемпиона Европы, мира или Олимпийских игр можно завоевать благодаря своим спортивным навыкам. Однако национальную премию нельзя просто выиграть, ее можно только заслужить, как признание, и дань уважения всего сообщества.

«Эта награда полностью заслужена, ведь ни один спортсмен не одерживал столько побед в течение сезона. Ее стремление к успеху во многом связано с воспитанием и поддержкой отца. Как тренер, я всегда горд ее результатами, упорством и самоотверженностью. Эльмира – трудоголик и настоящий фанат своего дела», – отметил тренер спортсменки Юрий Гончаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.