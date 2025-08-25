сегодня в 12:13

Мужская сборная Подмосковья заняла 2 место на чемпионате России по боксу

Мужская сборная Московской области заняла второе общекомандное место на чемпионате России по боксу, завоевав 6 медалей. В копилке представителей региона две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями турнира стали боксеры из Серпухова Шарабутдин Атаев (86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (92 кг). Серебряным призером соревнований стал боксер из Ногинска Володя Мнацаканян (48 кг).

Бронзовые медали чемпионата России завоевали спортсмены из Балашихи Рафик Амирханов (57 кг) и Юрий Двали (60 кг), а также представитель Подольска Михаил Усов (80 кг).

По итогам турнира победителем в общекомандном зачете стали спортсмены из Дагестана, а на третьем месте расположились представители Санкт-Петербурга.

Мужской чемпионат России по боксу проходил в Екатеринбурге с 15 по 23 августа в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 324 боксера из 61 региона страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.