Мужская команда пенсионеров Люберец победила на турнире по пляжному волейболу

На берегу Кореневского карьера городского округа Люберцы состоялись соревнования областного турнира по пляжному волейболу среди участников губернаторского проекта «Активное долголетие», люберчане заняли в нем первое место, сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие семь команд Подмосковья: Люберцы, Котельники, Реутов, Сергиев Посад, Королев, Павловский Посад (г. Электрогорск), Егорьевск.

«В такой по-летнему теплый день состоялась увлекательная, дружеская игра, принесшая не только пользу здоровью долголетам, но и подарившая им массу положительных и ярких эмоций. Среди мужских команд первое место — у Люберец, вторыми стали спортсмены из Реутова, третьи — из Королева. Среди команд смешанного состава победили Котельники, серебряная медаль — у Егорьевска, бронзовая — у команды Павловского Посада (Электрогорск). Игра в пляжный волейбол является одним из самых популярных видов спорта России, особенно в теплое время года. Поздравляем победителей и участников турнира по пляжному волейболу и желаем новых достижений», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.