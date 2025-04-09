Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО пройдет в Люберцах 15 апреля

Муниципальный этап летнего фестиваля всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы пройдет 15 апреля. Организаторы посвятили его «80-летию Победы в Великой Отечественной войне», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Летний фестиваль ГТО пройдёт в два этапа: первый этап (муниципальный) состоится 15 апреля на базе стадиона „Урожай“ в посёлке Томилино городского округа Люберцы. Второй (региональный) пройдет 26 апреля на базе спортивного комплекса „Строитель“ в Мытищах», — рассказал руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

Он добавил, что к участию допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа Люберцы в возрасте 12–15 лет.

Подать предварительную заявку на участие в муниципальном этапе можно до 14 апреля на электронную почту gtolubertsy@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.