Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» прошел в Королеве

В этом году школы Королева присоединились к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которую запустило детско-молодежное объединение «Движение первых». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В муниципальном этапе соревнований приняли участие 40 команд, распределённых по трём возрастным группам: младшей, средней и старшей. Площадками для проведения состязаний стали стадион «Вымпел», гимназия № 18 и школа № 2. Программа мероприятий включала несколько испытаний, среди которых викторина на знание истории, оказание первой медицинской помощи, основы строевой и военной подготовки, командная эстафета и навыки работы корреспондентом.

Команды смогли проявить себя как в индивидуальных испытаниях, так и в коллективных заданиях, показав слаженность действий и умение оперативно реагировать на возникающие вызовы. Ребята в режиме реального времени создавали фото и видеорепортажи о своих командах.

«Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящий праздник мужества и силы духа. Она предоставила ребятам возможность развить свои знания в области медицины, военного дела и журналистики, а также почувствовать себя защитниками Родины. Игра получилась яркой и увлекательной, а самые сильнейшие команды представят Королев на региональном этапе в мае этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.