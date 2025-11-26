Муниципальный этап Единой школьной лиги по шахматам стартовал в Королеве

В Королеве начался муниципальный этап Единой школьной лиги по шахматам. Первый раунд соревнований стартовал в понедельник 24 ноября в Лицее научно-инженерного профиля. Он собрал команды из семи школ наукограда. За доски сели больше полусотни юных шахматистов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Формат классический — участники поочередно встречаются друг с другом, набирая очки в общем зачете. В парах подчас игроки разного возраста, что делает матчи особенно интересными и непредсказуемыми. Сами участники максимально сосредоточенны — ведь каждая партия может изменить положение в городской турнирной таблице.

Партии длятся по 15-20 минут. В течение всего турнира одни команды рассчитывают варианты, другие — подводят итоги. Стоит отметить, что для многих школьников подготовка к соревнованиям началась задолго до турнира. Тренировки, задачи, разбор партий — все это превращают шахматы в ежедневную практику. На турнире эти навыки проверяются в условиях реальной борьбы.

Победителем нынешнего этапа соревнований стала команда хозяев площадки — Лицея научно-инженерного профиля. Они продемонстрировали стабильность и хорошую командную игру. Следующий раунд шахматных баталий намечен на 28-е ноября.

В Единую школьную лигу, которая объединяет юных спортсменов Подмосковья, помимо шахмат, входит еще несколько дисциплин. Но, как отмечают организаторы, именно шахматы помогают школьникам тренировать концентрацию, а круговой формат делает соревнования еще и объединяющими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.