Можайский спортсмен завоевал бронзу в финале первенства по боксу

Побороться за звание сильнейшего боксера Подмосковья в Красногорск приехали 140 талантливых спортсменов 13-14 лет из 32 городов и муниципальных округов региона. Команда Можайского округа была представлена 4 спортсменами под руководством тренера Сергея Баранова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда на ринге показала отличные результаты: в ходе соревнований Демьян Калалб, Иван Мирошкин и Темурбек Тоиров успешно прошли два боя и дошли до четвертьфинала. Однако их соперники были сильнее и выбили можайцев из турнирной сетки.

Семен Спириденков, выступавший в весовой категории 60 кг, завоевал бронзовую медаль турнира.

Ранее Семен Спириденков завоевал третье место на V межрегиональном турнире по боксу на призы генерала армии Владимира Ильича Исакова — почетного гражданина Калужской области и города Кирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.