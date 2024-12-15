Можайских спортсменов наградили за достижения 2024 года

Подведение спортивных итогов года прошло в Можайском культурно-досуговом центре. Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев обратился с приветственным словом к участникам церемонии и отметил, что силами спортсменов о Можайске узнают не только в России, но и за ее пределами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Спортсменкой года — 2024» была названа Екатерина Соина, воспитанница отделения по парусному спорту Дворца спорта «Багратион». На Международном соревновании по парусному спорту «33-я Геленджикская регата» девушка заняла второе место. Тренер Екатерины Сергей Петухов был отмечен за подготовку спортсменов высокого уровня.

Прославленные воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо показали в этом году высокие результаты. Труд тренеров-преподавателей был отмечен на высоком уровне: Дмитрий Нагулин был удостоен Благодарности Губернатора Московской области «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области и высокий профессионализм», а Александр Нагулин — Благодарности министра физической культуры и спорта Московской области.

На мероприятии также были награждены спортсменка отделения по легкой атлетике Анастасия Говорова, ставшая победителем Чемпионата России по спорту ЛИН (легкая атлетика) в женской эстафете 4×200 м, и ее тренер Валентина Говорова.

За первые и вторые места на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу были награждены Артем Локтев, Алина Коробцова, Максим Кураков и Даниил Цветков, а также их тренер-преподаватель Николай Гродецкий.

В этом году в боксе особо отличились Игорь Баранов, Демьян Калалб и Гордей Скачков, а также их тренер — Сергей Баранов.

Команда отделения художественной гимнастики «Русские красавицы» в составе Анфисы Селезневой, Алисы Шибряевой, Алисы Павловой, Виктории Аканжалы и Дины Курбаналиевой завершили год победно: заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Доброград — город настоящего». Также были отмечены их тренеры-преподаватели: Любовь Кизилова и Анна Ступникова.

«Все юные спортсмены и тренеры получили заслуженные награды за особые спортивные достижения в 2024 году. В следующем году им снова предстоит защищать спортивную честь Можайского округа, Подмосковья и всей России на турнирах. Ждем их с победами!» — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.