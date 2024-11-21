Можайские юнармейцы соревновались на военно-спортивной игре «Тропа героев»

Идея провести такую игру, где юнармейцы из школ Можайского городского округа проходили бы спортивную эстафету и проявляли свои знания в военном искусстве, пришла к преподавателю основ безопасности и защиты Родины школы «Гармония» Евгению Хальзову. Местом проведения всех этапов игры стала его родная школа.

«Эти соревнования стали для школьников отличной возможностью не только показать свои знания и умения, но и научиться чему-то новому. Самая главная их цель — воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма», — отметил Евгений Григорьевич.

Всего в игре приняло участие 9 команд юнармейцев из 6 школ округа. Ребята проходили квесты «Знаток», «Базовые знания о ВС РФ» и «Артиллерия — Бог Войны» на знания азов военных дисциплин. Свою силу и выносливость участники проверяли на военизированной эстафете и полосе препятствий.

Награждение проходило в двух номинациях: внутришкольном и общегородском зачете.

Победителями игры стали команды «Патриоты России» из «Гармонии» и «Победа» школы № 2. Им были торжественно вручены Кубки и медали за первые места.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.