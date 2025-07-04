Можайские юнармейцы поучаствовали в открытии международной военно-спортивной игры

В Центральном парке «Патриот» стартовала игра «Наследники Победы», приуроченная в этом году к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнование пройдут с 3 по 11 июля на территории Военно-патриотического парка «Патриот», а также на полигоне «Алабино». В мероприятии будут участвовать шесть команд из России, Беларуси и Казахстана. Юные участники продемонстрируют свою физическую подготовку, знания истории и множество других навыков. Одним из главных испытаний станет этап «Дорога победителей», где ребятам предстоит проявить стойкость, выдержку и умение действовать сообща.

Юнармейцев Можайского округа, вернувшиеся с международной военно-спортивной игре «Айбын 2025», где представляли Российскую Федерацию, наградил Начальник Главного Штаба «Юнармии» Владислав Головин. Также он отметил вклад в победу наставника, тренера и руководителя местного штаба «Юнармии» в г. Можайск Александра Горчакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.