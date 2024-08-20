Можайские яхтсмены стали чемпионами на «Кубке Героев Космоса»

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На прошедшем на базе Пироговского рукава Клязьминского водохранилища соревновании Московской области по парусному спорту воспитанники отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» из Можайска показали высокие результаты и привезли медали за призовые места, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в классе «Луч-мини» лучшим стал Платон Кутепов, в классе «Оптимист» среди мальчиков золотую медаль выиграл Юрий Сизов. Софья Кутепова стартовала на гонке третьей в классе «Оптимист» среди девушек.

Ранее юные можайские яхтсмены вернулись с межрегиональных соревнований на Рыбинском водохранилище с россыпью медалей, а на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога» Екатерина Соина показала лучший результат среди девушек — стала 4-й в классе «Лазер-радиал».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.