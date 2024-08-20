Можайские яхтсмены стали чемпионами на «Кубке Героев Космоса»
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
На прошедшем на базе Пироговского рукава Клязьминского водохранилища соревновании Московской области по парусному спорту воспитанники отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион» из Можайска показали высокие результаты и привезли медали за призовые места, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, в классе «Луч-мини» лучшим стал Платон Кутепов, в классе «Оптимист» среди мальчиков золотую медаль выиграл Юрий Сизов. Софья Кутепова стартовала на гонке третьей в классе «Оптимист» среди девушек.
Ранее юные можайские яхтсмены вернулись с межрегиональных соревнований на Рыбинском водохранилище с россыпью медалей, а на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога» Екатерина Соина показала лучший результат среди девушек — стала 4-й в классе «Лазер-радиал».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.