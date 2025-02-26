Можайская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате России

Анастасия Говорова в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль в командной эстафете 4×400м, а на дистанции 400 м в индивидуальном виде программы пришла к финишу пятой, показав достойный результат. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Свой путь в спорте Анастасия начала 15 лет назад. Врачи порекомендовали ей плавание для укрепления здоровья, а позже она увлеклась бегом. Основную поддержку и мотивацию девушка получала от своей матери — Валентины Говоровой, тренера по легкой атлетике спортивного комплекса «Багратион», которая с ранних лет стремилась привить дочери любовь к физической активности.

В тот момент начала зарождаться «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» и юная спортсменка приняла решение заниматься спортом профессионально. Благодаря упорству и регулярным тренировкам Анастасия попала в сборную Московской области по легкой атлетике и плаванию. В соревнованиях по бегу она выступает как индивидуально, так и в составе команды.

Первая значимая победа была в соревнованиях по бегу на дистанции 3 000 метров на чемпионате России в 2017 году, где можайская спортсменка заняла третье место.

На протяжении последних лет Анастасия демонстрирует выдающиеся достижения на чемпионатах России по спорту ЛИН (легкая атлетика): в 2024 году Анастасия стала первой в женской эстафете 4×200 м. И в этом году легкоатлетка повторила свой высокий результат, снова поднявшись на пьедестал почета чемпионата России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.