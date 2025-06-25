Можайская самбистка вернулась с «серебром» с чемпионата России по пляжному самбо

Воспитанница Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Карина Черевань стала серебряным призером чемпионата России в весе до 72 кг, уступив в финале более сильной самбистке Екатерине Оноприенко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир по пляжному самбо проходил с 20 по 22 июня в Зеленоградске Калининградской области.

В 2022 году Карина стала чемпионкой мира по самбо. В этом году спортсменка второй раз подтвердила звание чемпионки России, победив на Чемпионате по самбо среди мужчин и женщин в весовой категории 65 кг. В 2024 году самбистка, имеющая звание заслуженного мастера спорта, также стала серебряным призером Чемпионата России по пляжному самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.