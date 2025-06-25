Можайская бегунья стала победителем Чемпионата России

В индивидуальных дисциплинах она показала достойные результаты, заняв пятое место на дистанциях 200 и 400 м. Бегунья выступала в составе сборной Московской области.

Спортивная карьера Анастасии началась 15 лет назад благодаря рекомендациям врачей заняться плаванием ради укрепления здоровья. Вскоре ее увлечение распространилось и на бег. Важнейшую роль в поддержке и мотивации девушки играла мать — Валентина Говорова, тренер по легкой атлетике ДС «Багратион». Именно она с детства старалась воспитывать в дочери стремление к активной жизни и занятиям спортом.

Именно тогда появилась Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, куда вошла и молодая спортсменка, решив посвятить себя профессиональному спорту. Постоянные тренировки позволили Анастасии попасть в сборную команду Московской области по легкой атлетике и плаванию. Она участвует как в индивидуальных забегах, так и в командных эстафетах.

Первый крупный успех пришел в 2017 году на чемпионате России, где Анастасия завоевала бронзу на дистанции 3000 метров. Затем последовали яркие победы на чемпионатах страны среди спортсменов с ограниченными возможностями: в 2024 году она одержала первую победу в женском зачёте эстафеты 4×200 м, а в следующем сезоне вновь подтвердила свой статус одной из сильнейших легкоатлеток России, повторно заняв призовую позицию на национальном первенстве.

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