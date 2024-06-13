Мотогонщик Подмосковья выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро

​В самом многочисленном из соревновательных классов «Е-3» за победу сражались 13 мотоциклистов. Лучшим из них стал представитель Подмосковья, многократный чемпион Европы и России по мотокроссу и эндуро Дмитрий Паршин. Он преодолел трассу за 16 минут и 28 секунд. Его ближайший преследователь, Евгений Шопов из Бийска, уступил гонщику из Московской области меньше минуты, финишировав за 17 минут 12 секунд. Почетное третье место занял Андрей Крутиков из г. Кемерово, ему дистанция покорилась за 17 минут и 47 секунд.

​Первый этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах проходил в городе Кемерово с 7 по 10 июня. Второй этап пройдет с 14 по 17 июня в поселке городского типа Шерегеш в Кемеровской области. Чемпион России будет определен по итогам трех этапов.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.