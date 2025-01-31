Мотогонка пройдет в Кемерове на выходных

В Кемерове 1 и 2 февраля пройдет мотогонка, в которой примут участие гонщики из 13 дружественных России стран. По информации мэрии Кемерова, соревнования начнутся 1 февраля в 11 часов утра, а в 13 часов состоится официальная церемония открытия, сообщает Сiбдепо .

Запланированы такие мероприятия, как Кубок стран содружества — кросс-сноубайк, чемпионат и первенство России — кросс на снегоходах, чемпионат России — кросс-сноубайк и Кубок Кузбасса по мотокроссу. 2 февраля заезды стартуют в 11:25.

Все желающие могут посетить состязания, вход будет свободным.

В первый день с полудня для зрителей будут открыты различные локации. Гостей ожидает программа, посвященная военному патриотизму, катание на квадроциклах и снегоходах, розыгрыши призов. В течение обоих дней соревнований у всех будет возможность попробовать свои силы в керлинге, добавили в мэрии.