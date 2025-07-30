Мостовой считает, что Дзюба забьет около 8 голов в нынешнем сезоне
Александр Мостовой: Дзюбе не по силам забить 15 голов за этот сезон
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По мнению экс-игрока сборной России Александра Мостового, форвард «Акрона» Артем Дзюба сможет забить около восьми голов в нынешнем сезоне, сообщает Metaratings.ru.
Футболисту задали вопрос, по силам ли Дзюбе забить 15 мячей в этом сезоне.
«Думаю, нет. Мячей 8 он должен забить. Это хороший результат. Больше 7 голов за „Акрон“ — это неплохо. Артему уже 36 лет, так что это будет хорошая результативность», — отметил Мостовой.
В рамках второго тура Российской премьер-лиги 36-летний Дзюба продемонстрировал отличную игру, забив гол и отдав голевую передачу в матче против «Сочи», который завершился разгромной победой 4:0.