С 5 по 7 ноября на Международном форуме «Россия — спортивная держава» столица представит свои проекты на стенде в выставочной зоне, сообщается на сайте mos.ru .

На московском стенде посетители выставки смогут узнать больше о спортивной жизни мегаполиса и ключевых проектах Депспорта города. На экранах будут демонстрировать видеоролики о массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях этого года и доступной спортивной инфраструктуре столицы.

В интерактивной зоне Москва представит фиджитал-комплекс по игре в бильярд. Это бильярдный стол с цифровым спецрешением, который поможет проанализировать расстановку шаров и позицию игрока, нарисовать траекторию удара.

В этом году мероприятие Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Там планируется обсудить ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.