Московский школьник победил на первенстве мира по шахматам в Сербии

Московский школьник выиграл на первенстве мира по шахматам в Сербии, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского департамента образования и науки.

На первенстве мира по шахматам победил 12-летний житель Москвы Матвей Юрасов. Турнир проходил с 19 по 28 марта в сербском Врнячке-Бане.

Юрасову удалось победить в возрастной категории до 13 лет. Он много раз выигрывал на московских и федеральных соревнованиях в рамках разных дисциплин.

В составе российской сборной на турнире выступали 48 человек. Из них 24 — жители Москвы.

В турнире принимали участие 462 юных шахматиста суммарно из 43 государств.