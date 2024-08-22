Московский «Локомотив» стал победителем Кубка Игоря Акинфеева в Химках
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Футболисты московского «Локомотива» второй год подряд завоевывают главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди детских команд, который завершился в Химках 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В этом сезоне в турнире на Кубок легендарного вратаря приняли участие 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ, в том числе коллективы из новых регионов РФ.
«Нам удалось переплюнуть самих себя. В прошлом году мы обещали, что этот турнир будет самым крутым, и мы это сделали. Я думаю, что каждая команда, каждый мальчик, который занимается футболом, это подтвердит. Мы сделали соревнования более масштабными, в день отдыха ребята ездили в Московский Кремль, посмотрели красоты Москвы. В моем детстве таких турниров не было. Мы сделали максимум — это самое главное и это большое счастье лично для меня. В следующем году постараемся сделать еще лучше, еще интереснее. В планах пригласить команды из Китая, Бразилии и других стран БРИКС», — прокомментировал Игорь Акинфеев.
В финальной игре турнира столичные «железнодорожники» встретились с подмосковной командой «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. В основное время матча выявить победителя не удалось. Исход решила послематчевая серия пенальти. В ней со счетом 5:4 победу одержали московские футболисты. Таким образом, «Локомотив» второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Акинфеева. Почетное третье место за командой из Санкт-Петербурга СШОР «Зенит». В игре за «бронзу» петербуржцы одолели соперников из СШОР «Химки» со счетом 4:0.
«Приветствую всех от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мы очень рады, что нам удается с каждым годом делать турнир масштабнее. Приятно, что в финале сыграла подмосковная команда „Мастер-Сатурн“. Но я считаю, что каждый, кто приехал к нам, он уже победитель, — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. — Приятный бонус, что на поле вышли наши легендарные футболисты — ветераны «Спартака» и ЦСКА. Этот матч давно планировался и сегодня он состоялся к большой радости болельщиков. Огромное спасибо Игорю за поддержку юных спортсменов. Его турнир — это лучший футбольный турнир в России среди детских команд».
Насладиться игрой ветеранов ЦСКА и «Спартака» многочисленные болельщики смогли перед финальным противостоянием детского турнира. На поле стадиона «Родина» вышли легендарные «армейцы»: Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. Против них сыграли прославленные спартаковцы: Роман Павлюченко, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Константин Головской и Никита Баженов.
Гала-матч прошел под громогласную поддержку трибун. Фанаты ЦСКА и «Спартака» на протяжении всей встречи скандировали речевки в поддержу своих клубов. К одной из активных групп болельщиков «армейцев» присоединился и сам Игорь Акинфеев.
Кроме классического футбольного турнира в рамках Кубка Игоря Акинфеева традиционно состоялись соревнования по дисциплинам «кипербол» и «кипербатл». Футболисты московского «Локомотива» отпраздновали ещё одну победу — им удалось выиграть в кипербатле. В заключительном противостоянии вратарей «железнодорожники» Александр Левзиков и Артем Микулин переиграли Хасанбека Джимиева и Давида Кудухова извладикавказской «Алании». В киперболе — формате, разработанным лично Игорем Акинфеевым и его командой — не было равных команде «Динамо-Минск». В финале гости из Белорусии взяли верх над «Краснодаром».
Свое приветственное слово участникам Кубка Акинфеева направил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Как отмечает президент России Владимир Путин, есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать. Одна из таких вещей, безусловно, спорт и его объединяющая сила. Многие футболисты начинали свою спортивную карьеру, играя во дворах. Сегодня у детей, которые хотят заниматься этим видом спорта, гораздо больше возможностей. Вклад наших прославленных спортсменов в это очень важен. Нет сомнений, что турнир станет отправной точкой для дальнейшего развития многих юных футболистов. Кубок Игоря Акинфеева — отличная площадка для демонстрации, характера, мастерства и получения соревновательного опыта», — говорится в приветственном слове, которое зачитал участник президентской программы высшей школы государственного управления «Время героев», старший офицер Вооруженных сил РФ Роман Гришин.
По традиции победители получили награды из рук Игоря Акинфеева. Также капитан ЦСКА вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым вручили призы лучшим игрокам турнира. Лучшим вратарем был признан Александр Левзиков («Локомотив»), лучшим защитником — Иван Домнин («Локомотив»), лучшим нападающим — Тимофей Наумец («Мастер-Сатурн») и лучшим бомбардиром стал Вадим Питченко (СШОР «Зенит»). Московский «Локомотив» также победил в номинации «Командная защита», а лучшей командой турнира, представляющей новые субъекты РФ, стал донецкий «Шахтер».
В качестве почетных гостей финал Кубка посетили прославленные игроки и тренеры: Олег Романцев, Валерий Газаев, Александр Бородюк и другие именитые спортсмены.
«Очень хочется, чтобы этот турнир процветал. Потому что он принес праздник не только взрослым, но и, прежде всего, детям. Из них, я уверен, вырастет много хороших, больших футболистов», — Олег Романцев.
Напомним, обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва), в 2022 году — ФК «Чертаново» (Москва), а в 2023 — «Локомотив» (Москва).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о детских спортивных проектах в Подмосковье. Среди них — Кубок Александра Овечкина по хоккею и Кубок Игоря Акинфеева по футболу.
«Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — уточнил губернатор.