Московский «Локомотив» стал победителем Кубка Игоря Акинфеева в Химках

Футболисты московского «Локомотива» второй год подряд завоевывают главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди детских команд, который завершился в Химках 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом сезоне в турнире на Кубок легендарного вратаря приняли участие 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ, в том числе коллективы из новых регионов РФ.

​«Нам удалось переплюнуть самих себя. В прошлом году мы обещали, что этот турнир будет самым крутым, и мы это сделали. Я думаю, что каждая команда, каждый мальчик, который занимается футболом, это подтвердит. Мы сделали соревнования более масштабными, в день отдыха ребята ездили в Московский Кремль, посмотрели красоты Москвы. В моем детстве таких турниров не было. Мы сделали максимум — это самое главное и это большое счастье лично для меня. В следующем году постараемся сделать еще лучше, еще интереснее. В планах пригласить команды из Китая, Бразилии и других стран БРИКС», — прокомментировал Игорь Акинфеев.

​В финальной игре турнира столичные «железнодорожники» встретились с подмосковной командой «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. В основное время матча выявить победителя не удалось. Исход решила послематчевая серия пенальти. В ней со счетом 5:4 победу одержали московские футболисты. Таким образом, «Локомотив» второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Акинфеева. Почетное третье место за командой из Санкт-Петербурга СШОР «Зенит». В игре за «бронзу» петербуржцы одолели соперников из СШОР «Химки» со счетом 4:0.

​«Приветствую всех от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мы очень рады, что нам удается с каждым годом делать турнир масштабнее. Приятно, что в финале сыграла подмосковная команда „Мастер-Сатурн“. Но я считаю, что каждый, кто приехал к нам, он уже победитель, — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. — Приятный бонус, что на поле вышли наши легендарные футболисты — ветераны «Спартака» и ЦСКА. Этот матч давно планировался и сегодня он состоялся к большой радости болельщиков. Огромное спасибо Игорю за поддержку юных спортсменов. Его турнир — это лучший футбольный турнир в России среди детских команд».

​Насладиться игрой ветеранов ЦСКА и «Спартака» многочисленные болельщики смогли перед финальным противостоянием детского турнира. На поле стадиона «Родина» вышли легендарные «армейцы»: Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. Против них сыграли прославленные спартаковцы: Роман Павлюченко, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Константин Головской и Никита Баженов.

​Гала-матч прошел под громогласную поддержку трибун. Фанаты ЦСКА и «Спартака» на протяжении всей встречи скандировали речевки в поддержу своих клубов. К одной из активных групп болельщиков «армейцев» присоединился и сам Игорь Акинфеев.

​Кроме классического футбольного турнира в рамках Кубка Игоря Акинфеева традиционно состоялись соревнования по дисциплинам «кипербол» и «кипербатл». Футболисты московского «Локомотива» отпраздновали ещё одну победу — им удалось выиграть в кипербатле. В заключительном противостоянии вратарей «железнодорожники» Александр Левзиков и Артем Микулин переиграли Хасанбека Джимиева и Давида Кудухова извладикавказской «Алании». В киперболе — формате, разработанным лично Игорем Акинфеевым и его командой — не было равных команде «Динамо-Минск». В финале гости из Белорусии взяли верх над «Краснодаром».

​Свое приветственное слово участникам Кубка Акинфеева направил министр спорта России Михаил Дегтярев.

​«Как отмечает президент России Владимир Путин, есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать. Одна из таких вещей, безусловно, спорт и его объединяющая сила. Многие футболисты начинали свою спортивную карьеру, играя во дворах. Сегодня у детей, которые хотят заниматься этим видом спорта, гораздо больше возможностей. Вклад наших прославленных спортсменов в это очень важен. Нет сомнений, что турнир станет отправной точкой для дальнейшего развития многих юных футболистов. Кубок Игоря Акинфеева — отличная площадка для демонстрации, характера, мастерства и получения соревновательного опыта», — говорится в приветственном слове, которое зачитал участник президентской программы высшей школы государственного управления «Время героев», старший офицер Вооруженных сил РФ Роман Гришин.

​По традиции победители получили награды из рук Игоря Акинфеева. Также капитан ЦСКА вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым вручили призы лучшим игрокам турнира. Лучшим вратарем был признан Александр Левзиков («Локомотив»), лучшим защитником — Иван Домнин («Локомотив»), лучшим нападающим — Тимофей Наумец («Мастер-Сатурн») и лучшим бомбардиром стал Вадим Питченко (СШОР «Зенит»). Московский «Локомотив» также победил в номинации «Командная защита», а лучшей командой турнира, представляющей новые субъекты РФ, стал донецкий «Шахтер».

​В качестве почетных гостей финал Кубка посетили прославленные игроки и тренеры: Олег Романцев, Валерий Газаев, Александр Бородюк и другие именитые спортсмены.

​«Очень хочется, чтобы этот турнир процветал. Потому что он принес праздник не только взрослым, но и, прежде всего, детям. Из них, я уверен, вырастет много хороших, больших футболистов», — Олег Романцев.

​Напомним, обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва), в 2022 году — ФК «Чертаново» (Москва), а в 2023 — «Локомотив» (Москва).

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о детских спортивных проектах в Подмосковье. Среди них — Кубок Александра Овечкина по хоккею и Кубок Игоря Акинфеева по футболу.

«Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — уточнил губернатор.