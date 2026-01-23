Московская «Родина» может усилиться вторым бомбардиром еврочемпионата

Московский футбольный клуб «Родина» (участник Первой лиги) близок к подписанию контракта с нападающим Керфала Сиссоко. Гвинеец, ставший вторым бомбардиром чемпионата Финляндии-2025, может пополнить ряды столичной команды уже в ближайшее время, узнал Metaratings.ru .

Сейчас 26-летний Сиссоко находится в статусе свободного агента. Утверждается, что хотя к футболисту проявляют интерес европейские клубы, наиболее вероятным местом продолжения его карьеры является Россия.

Гвинеец уже получил приглашение на прохождение медицинского обследования в Дубае, где «Родина» проводит текущие зимние сборы. По данным издания, клуб обсуждает с Сиссоко контракт сроком минимум на 2 года. Помимо заработной платы, игроку обещан подписной бонус.

Последним клубом Керфала Сиссоко был финский «Яро». В сезоне-2025 он провел 31 матч и забил 16 голов, всего на один мяч отстав от лучшего бомбардира лиги.

